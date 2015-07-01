Рівень охоплення українських дітей щепленнями проти поліомієліту є критично низьким - МОЗ

Як повідомили УНІАН у МОЗ, про це заявив заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Шафранський під час селекторної наради з головними позаштатними спеціалістами Департаментів охорони здоров’я ОДА щодо ефективного використання вакцин проти поліомієліту та готовності медичних закладів охорони здоров’я до планового проведення щеплень дітей проти поліомієліту.

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«Рівень охоплення українських дітей щепленнями проти поліомієліту є критично низьким, що становить серйозну небезпеку не лише для України, а й міжнародної спільноти. Я вдячний нашим міжнародним партнерам за надану допомогу, а також підтримку, яку вони надаватимуть у процесі програми вакцинації. Наше завдання сьогодні – перевірити стан готовності закладів охорони здоров’я в різних регіонах до проведення цих щеплень, а саме: чіткого визначення контингентів дітей, які мають отримати щеплення; дотримання умов «холодового ланцюга» на всіх етапах зберігання та використання вакцин; забезпечення постійного моніторингу за проведенням щеплень та використанням отриманих вакцин", - наголосив Шафранський.

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Він зазначив, що на звернення МОЗ України Урядом Канади в якості гуманітарної допомоги було виділено 3 млн канадських доларів, на які Дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ закуплено 1,1 млн доз інактивованої вакцини проти поліомієліту (ІПВ) та 3,7 млн доз вакцини проти поліомієліту оральної, живої (ОПВ). Перша партія вакцин (ІПВ – 600 тис. та ОПВ – 1,5 млн доз) вже надійшли в Україну.

Експерт з питань імунопрофілактики Сергій Платов, підкреслив, що надану вакцину слід використати як для планових щеплен, так і дітям, які не отримали вакцинацію у попередні роки.

Інформаційно-комунікативна підтримка проведенню щеплень як серед батьків, так і медичних працівників, здійснюватиметься за підтримки Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ.