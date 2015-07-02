На окупованих територіях Донбасу - проблеми з інсуліном для дітей



На територіях Донбасу, непідконтрольних Україні закінчуються запаси інсуліну для дітей з цукровим діабетом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила координатор Гуманітарного штабу Ріната Ахметова Римма Філь на прес-конференції в Києві.

За її словами, на гарячу лінію штабу продовжують надходити сотні дзвінків від мирних жителів Донбасу і переселенців з проханнями у наданні адресної медичної допомоги на термінове лікування, проведення операцій та придбання дефіцитних на Донбасі медикаментів.

«Напрямок Гуманітарного штабу «Адресна допомога» користується величезним попитом серед мирних жителів, тому що через блокаду, яка зараз на території непідконтрольної української влади, і в Донецьку, і в інших містах, катастрофічно мало необхідних ліків. Абсолютно немає інсуліну. Немає інших життєво важливих лікарських препаратів. І люди дзвонять в Гуманітарний Штаб, розуміючи, що ми можемо допомогти», – сказала Філь.

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Вона підкреслила, що із-за складнощів з перетином блокпостів на лінії зіткнення Штаб Ріната Ахметова відчуває проблеми з доставкою ліків жителям Донбасу, зокрема, інсуліну. «Перевезення інсуліну потребує відповідного температурного режиму. Ми роздаємо зараз в Донецьку залишки інсуліну для дітей, коли буде наступна партія – невідомо. Нам дуже складно стало доставляти медикаменти в зону АТО - немає необхідних документів, дозвільних актів, ані самої процедури доставки гуманітарної допомоги у вигляді лікарських препаратів. А вона вкрай потрібна 50% відсоткам мешканців», – зазначила Філь.

За її словами, у червні 2015 року Штаб Ріната Ахметова надав адресну допомогу на лікування 444 мешканцям Донбасу, 291 з яких – важкохвора дитина. Серед тих, кому надано допомогу: пенсіонери, що отримали кардіопрепарати, тяжкопоранені, в ході бойових дій, дорослі і діти, мирні жителі Донецької та Луганської областей, інсулінозалежні діти та інші.

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«До нас надходить велика кількість прохань про допомогу, коли мова йде про життя і смерть. Ось лише один приклад. 34-річний хлопець з Луганської області влітку минулого року був на городі разом з братом і дружиною. Потрапив снаряд, брата розірвало на частини, а хлопець отримав важкі поранення. В результаті – ампутація обох стоп. Після тривалої реабілітації йому була необхідна інвалідна коляска. З покупкою допоміг Гуманітарний штаб Ріната Ахметова. Для чого я наводжу цей страшний приклад? Щоб показати, що війна – це не героїка і не абстрактна картинка, а те, що в даний момент відбувається в 700 кілометрах звідси. Гинуть люди, горять будинки, і нам, як цивілізованому суспільству, потрібно зробити все, щоб якомога швидше зупинити цю війну», – заявила Філь.

Всього за час роботи Гуманітарного штабу адресна допомога була надана 4 913 мирним жителям Донбасу, в т. ч. 476 тяжко хворим і пораненим дітям.