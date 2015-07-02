Політика щодо змін у системі охорони здоров'я має бути агресивною - Саакашвілі

Про це Саакашвілі заявив 1 липня під час зустрічі з міжнародними донорами з метою залучення інвестицій в Одеську область. Запис частини виступу голови ОДА, присвячений ситуації з охороною здоров'я в області, викладено у Facebook.

«Стара система розпадається, а нової не видно, люди незадоволені, у лікарнях процвітає хабарництво та інші побори, і нічого не покращилося за останній час, а навпаки, багато що погіршилося. Безумовно, дуже важливо, коли міністр не бере хабарів, але більш важливо, щоб лікарі також їх не брали», - заявив Саакашвілі.

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Він вважає, що недостатньо декларувати нову політику, необхідно, щоб люди її відчували. Тому він вважає, що настав час чесно сказати українській громадськості, що у нас великі проблеми у сфері охорони здоров'я, які викликані різними причинами, у тому числі, опором старої системи.

«Олександр Квіташвілі (міністр охорони здоров'я України - УНІАН) чесний, порядний, він знає, що треба робити, але він не зміг зробити те, що потрібно було зробити в системі, яка створена у цій країні. Тут потрібно вести агресивну політику, не боятися нажити ворогів, а також несправедливої критики і всіляких загроз», - заявив голова Одеської ОДА.

Саакашвілі вважає, що у Квіташвілі таких якостей на даному етапі не виявилося. Він добре виконував свої обов'язки, але «йому час йти з посади міністра, і ми всі маємо знайти людину більш агресивну, з великими політичними навичками, який доведе до кінця те, що він почав, зокрема, замінить стару корумповану систему на щось сучасне, чого заслуговує пост-майданівська Україна».

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня 2014 року президент України Петро Порошенко підписав указ про прийняття Олександра Квіташвілі до громадянства України і в цей самий день його було затверджено на посаді міністра охорони здоров'я України.

30 червня перший заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" Ігор Кононенко зазначив, що його фракція виступає за розгляд питання про роботу міністра охорони здоров'я Квіташвілі.