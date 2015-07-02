ВІЛ-інфіковані на окупованих територіях отримають АРВ-препарати від ЮНІСЕФ

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України, про це заступник міністра охорони здоров'я Ігор Перегінець заявив під час селекторної наради з регіональними центрами з профілактики та боротьби зі СНІДом.

Також повідомляється, що регіональні центри забезпечені препаратом "ламівудин до кінця липня, препаратом" ламівудин/зиновудин – до середини липня, препаратом ефавіренз – мінімум, до вересня 2015 року. Саме в цих трьох препаратах – ламівудин, ламівудин/зидовудин і ефавіренз відчувається найбільша потреба, і саме ці препарати повинні бути поставлені компанією «Фіолис Трейд ЛТД».

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Міністерство охорони здоров’я здійснило оплату постачальнику за поставку даних препаратів у грудні 2014 року в 100% обсязі.

«Станом на сьогодні – «Фіоліс Трейд ЛТД» (наступник «Вектор-Фарма») поставив в повному обсязі препарат ламівудин на суму більше 4 млн грн. Препарат зараз знаходиться на складах «Укрвакцини», розпочато процес контролю якості в обласній лабораторії Держлікінспекції. Очікуємо, що контроль якості буде завершено за три дні. Планується, що до кінця наступного тижня препарат буде доставлено в регіони України», - зауважив Перегінець.

За його словами, станом на 30 червня 2015 року, за даними постачальника, був здійснений наступний транш у розмірі 6 млн грн за часткову поставку препарату ламівудин/зидовудін. Це дає підстави очікувати поставку лікарського засобу найближчим часом.

Керівник відділу закупівель та постачання Українського центру контролю за соціально-небезпечними хворобами МОЗ Сергій Страшук повідомив про кроки міністерства, Центру та пацієнтських організацій для забезпеченння безперервного лікування хворих на ВІЛ/СНІД.

«Ми проводимо щоденний моніторинг ситуації щодо забезпечення хворих на ВІЛ/СНІД ліками для АТР. Щоб унеможливити переривання лікування прийнято та погоджено з Глобальним фондом для боротьби зі СНІДом, малярією та туберкульозом (Глобальний фонд) рішення про надання терапії пацієнтам АРТ незалежно від джерел фінансування»,- повідомив Страшук.

«Ми також використовуємо надлишкові резерви та резерви пенітенціарної служби України, аби розподілити препарати по регіонах, де ситуація найскладніша», - додав Страшук.

МОЗ України також створив експертну групу за участю провідних лікарів та медичних експертів для розробки методичних рекомендацій з переведення пацієнтів на інші схеми лікування. Проте у червні таке переведення не знадобилося, тому що у регіонах була достатня кількість препаратів.