Квіташвілі подав у відставку

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Блоку Петра Порошенка».

За словами Кононенка, Кабінет Міністрів заяву Квіташвілі ще не розглядав.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня лідер парламентської фракції "Блок Петра Порошенко" Юрій Луценко, виступаючи в парламенті заявив, що його політсила має багато питань у зв'язку з катастрофічною ситуацією в Міністерстві охорони здоров'я" і що БПП "не може терпіти тієї бездіяльності, яка відбувається в цьому важливому для десятків мільйонів українців відомстві".

Читайте такожКвіташвілі переконаний, що його відставку лобіюють через зміни у процедурі закупівель ліків

В той же день Квіташвілі заявив, що ініціатива про його відставку лобіюється через реформування системи закупівель лікарських засобів.