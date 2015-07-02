У МОЗ спростували інформацію щодо відставки міністра

Інформація про те, що міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі подав у відставку, не відповідає дійсності.

Про це у коментарі УНІАН повідомила прес-секретар міністра Тетяна Циба.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні перший заступник голови фракції «Блоку Петра Порошенко» Ігор Кононенко заявив, що Квіташвілі написав заяву про звільнення з посади міністра охорони здоров’я.

За словами Кононенка, Кабінет міністрів заяву Квіташвілі ще не розглядав.

30 червня лідер парламентської фракції "Блок Петра Порошенко" Юрій Луценко, виступаючи в парламенті заявляв, що його політсила має багато питань у зв'язку «з катастрофічною ситуацією в Міністерстві охорони здоров'я" і що БПП "не може терпіти тієї бездіяльності, яка відбувається в цьому важливому для десятків мільйонів українців відомстві".

Того ж дня Квіташвілі заявив, що ініціатива про його відставку лобіюється через реформування системи закупівель лікарських засобів.