Блок Порошенка продовжує наполягати на негайному звільненні Квіташвілі

Фракція «Блоку Петра Порошенка» наполягає на негайному звільненні Олександра Квіташвілі з посади міністра охорони здоров’я.

Читайте такожКвіташвілі переконаний, що його відставку лобіюють через зміни у процедурі закупівель ліків

Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам заявив лідер фракції «БПП» Юрій Луценко.

При цьому, за його словами, депутати від фракції «Блоку Петра Порошенка не можуть «сказати, хто мав би бути міністром, але ми точно знаємо хто не має бути міністром».

Читайте такожУ МОЗ спростували інформацію щодо відставки міністра

Він підкреслив, що МОЗ не здійснило жодних кроків “не тільки щодо реформи, але й щодо реалізації тих законів, що ухвалила Верховна Рада”.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня Луценко, виступаючи в парламенті заявляв, що його політсила має багато питань у зв'язку «з катастрофічною ситуацією в Міністерстві охорони здоров'я" і що БПП "не може терпіти тієї бездіяльності, яка відбувається в цьому важливому для десятків мільйонів українців відомстві".

Того ж дня Квіташвілі заявив, що ініціатива про його відставку лобіюється через реформування системи закупівель лікарських засобів.

Раніше сьогодні перший заступник голови фракції «Блоку Петра Порошенко» Ігор Кононенко заявив, що Квіташвілі написав заяву про звільнення з посади міністра охорони здоров’я.

Разом з тим у МОЗ спростували цю інформацію.