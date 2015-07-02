ЄС виділить кошти на психологічну допомогу переселенцям

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко за результатами зустрічі з комісаром ЄС з питань гуманітарної допомоги та управління в кризових ситуаціях Христосом Стіліанідісом, поінформували УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

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Зубко подякував ЄС за фінансову та гуманітарну допомогу і зазначив, що Україна розраховує на її продовження.

«Україна високо цінує особисті зусилля Христоса Стиліанідіса і його внесок в надання фінансової та гуманітарної допомоги ЄС. Це допомагає вирішенню наявної складної гуманітарної ситуації в Україні, спричиненої російською агресією», - наголосив віце-прем'єр.

Зубко підкреслив, що українська сторона також зацікавлена у співпраці з ЄС в питанні допомоги з евакуації населення з окупованих територій та наданню тимчасового житла.

«Потребують психологічної та фізичної реабілітації також і військовослужбовці, які зазнали поранень у ході антитерористичної операції», - зауважив урядовець.

На сьогодні обсяг наданої ЄС та країнами-партнерами гуманітарної допомоги Україні становить 223 млн євро.

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У даний час в Україні вже зареєстровано 1,3 млн переселенців.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня Стіліанідіс заявив, що Євросоюз виділяє Україні новий пакет гуманітарної допомоги на суму 15 млн євро. Допомога призначена для людей, які постраждали в результаті конфлікту на сході України.