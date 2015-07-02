Профілактика тромбозу вен

Щоб уникнути важких та небезпечних ускладнень, пов’язаних із тромбозом вен нижніх кінцівок, достатньо дотримуватися здорового способу життя, вчасно звернутися до лікаря у разі тривожних симптомів, вести розумну фізичну активність та виконувати прості рекомендації під час тривалих подорожей літаком та автомобілем.

Більшість людей сприймають як належне щоденні набряки нижніх кінцівок після тривалої сидячої роботи. Так само не приділяють уваги тривожним симптомам важкості у ногах люди, які подорожують на великі відстані літаком чи автомобілем, зокрема водії-дальнобійники або ж члени екіпажів транс океанічних авіалайнерів. Пересічні громадяни, які стають частимиавіа- чи автопасажирами, не мають щонайменшої гадки про небезпеку тривалої нерухомості ніг під час подорожі, особливо у поєднанні зі щедрою випивкою та їжею, що її надають пасажирам авіалайнерів.

Між тим, такі симптоми можуть бути передвісниками важкого та небезпечного захворювання –тр омбозу глибоких вен (ТГВ) нижніх кінцівок, що без належного лікування може призвестидо ускладнення – тромбоемболії легеневої артерії (ТЕЛА) , внаслідок чого людина може навіть загинути. Найнебезпечніше полягає у тому, що постраждати можуть навіть цілком здорові люди, які мають певний хімічний склад крові, схильний до утворення тромбів.

Венозний тромбоз - гостре захворювання, викликане згортанням крові з утворенням тромбів, що призводить до порушення прохідності вен. Тромби також можуть повністю закупорити вену і перекрити кровотік. Основна причина тромбозу – підвищений рівень згортання крові, і це вже є приводом звернутися до лікаря. Водночас виявляють ушкодження судинної стінки і уповільнення кровотоку.

Щорокув США діагностується близько 900 тис. випадків венознихтромбоемболій (ТГВ та ТЕЛА),що призводить до багатьох смертей протягом першого місяця з моменту постановки діагнозу. На лікування пацієнтів із ТГВ у США витрачається 3-4 млрд доларів. На жаль, в Україні немає статистики щодо цього захворювання, оскільки зазвичай пацієнти не звертаються вчасно до лікаря.

Ознаки тромбозу

Тромбоз глибоких вен нижніх кінцівок є найбільш поширеним видом тромбозу. Явними ознаками при цьому можуть бути сильна набряклість і зміна кольору шкіри (гіперпігментація) в місці тромбу, непрямі ознаки тромбозу - невеликі набряки на ногах, періодичні болі в литкових м’язах, почервоніння, відчуття жару або важкості у ногах. Залежно від локалізації венозного тромбозу може набрякати кісточка, гомілка або все стегно. Якщо є один із наведених симптомів, необхідно звернутися до лікаря, зробити ультразвукове обстеження, аналіз крові. На жаль, дуже часто тромбоз глибоких вен нижніх кінцівок розвивається без симптомів венозної недостатності, приводячи відразу до ускладнень, за яких можливий раптовий летальний результат».Що вище піднімається тромбоз, то більший ризик відриву тромбу.

Чинники ризику

Факторами ризику є: вік за 40 років, вагітність і пологи (особливо зростає ризик після операції кесаревого розтину), варикозна хвороба, складні переломи, обширні порожнинні операції та операції на суглобах, надмірна вага, іммобілізація, тривалі перельоти та поїздки, куріння, інсульт, параліч, прийом деяких лікарських препаратів, що впливають на систему згортання крові (наприклад, деяких протизаплідних засобів).

Лікування тромбозу проводиться амбулаторно або у стаціонарі, залежно від стадії та тяжкості захворювання.

Можуть застосовуватися як оперативні методи, так і консервативні. Першочергова мета лікування полягає у зупиненні розповсюдження тромбозу, попередження формування флотуючих тромбів і розвитку тромбоемболії легеневої артерії (ТЕЛА).

При медикаментозному лікуванні лікар призначає пацієнтові препарати-антикоагулянти, які знижують згортання крові та зменшують імовірність утворення тромбів. Часи, коли хворому на тромбоз приписували лежати в ліжку, змащувати пошкоджені місця маззю Вишневського та пити аспірин, давно минули. Наразі лікарі мають більш ефективні засоби такі, як нові оральні антикоагулянти.

Необхідно, щоб громадяни усвідомили необхідність профілактичних оглядів, особливо якщо професія пов’язана із тривалою іммобільністю. Своєчасне діагностування небезпечного захворювання значно підвищує ефективність лікування.

При відсутності ускладнень (тромбоз або тромбофлебіт), необхідно регулярно тренувати вени нижніх кінцівок. Рекомендовано: якомога довше тримати ноги у піднятому стані, використовувати комфортне взуття. Під час тривалих автоподорожей необхідно робити зупинки, щоб розім’яти ноги. Так само необхідна періодична розминка під час авіа перельотів. Помірна фізична активність, особливо плавання, є чудовим засобом профілактики. Ризик хвороби також зменшує відсутність шкідливих звичок та увага до свого здоров’я.