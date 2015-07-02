Квіташвілі йде з посади міністра, але в Україні залишається

Олександр Квіташвілі заявив про своє рішення піти у відставку з посади міністра охорони здоров'я України й оголосив, що написав заяву.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу в Міністерстві охорони здоров‘я.

На його думку, якщо він залишиться на посаді міністра, це зашкодить країні.

«Це для мене неприємно. Ця ситуація, яку треба пережити. Я людина дуже цілеспрямована. У мене свої цілі і я звик доводити все до кінця. Я нікуди не їду. Я залишаюся в Україні і готовий допомагати новому міністру. Коли я приїжджав у грудні, я думав, що ми працюватимемо всі разом - і виконавча, і законодавча влада», - сказав Квіташвілі.

Він наголосив, що приймав рішення про відставку сам, «після того, як поговорив з кількома людьми».

«Мій бос – прем'єр. Я прийшов і пояснив, чому я ухвалив таке рішення, і пояснив ситуацію. Я ніколи в житті не чіплявся за свої посади. Для мене головне, аби в країні робилася добра справа. Я сподіваюся, що моя команда залишиться. Моя посада була для мене дуже комфортною, команда була дуже гарна. Одна з найкращих команд», - сказав Квіташвілі.

Міністр подякував за допомогу колегам, з якими працював.

«Я бажаю всього найкращого Україні. Я громадянин України і допомагатиму всім, хто потребуватиме моєї допомоги. Для мене важливіше прийняття законів, ніж моя посада. Подивимося наскільки законодавчий орган готовий прийняти зміни», - сказав Квіташвілі.

«Нам заважає та система, яка цементувалася 25 років і зараз намагається вибити із себе реформи як чужорідне тіло. Я шкодую про це, бо залишився лише маленький крок – ухвалити зміни до закону про охорону здоров'я», - зазначив Квіташвілі.

Також, як сказав Квіташвілі, «на фракцію БПП я не приходив, мене не запрошували. Ті, хто робив найгучніші заяви, поняття не мають про реформи й роботу в Мінохоронздоров‘я. І це для мене неприємно. Жодний з них зі мною не зустрічався». «Я впевнений, якщо залишуся і діятиму на нерви, нові закони з реформування не ухвалюватимуться», - додав він.

Квіташвілі також наголосив, що треба давати свободу дій міністерству.

«Ми повинні мати можливість приймати рішення. Система дуже інертна. Треба відходити від системи рішень колективної, індивідуальної відповідальності. Колективна відповідальність – це проблема. Тому дуже важко йдуть реформи», - сказав Квіташвілі.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня лідер фракції «БПП» Юрій Луценко, виступаючи в парламенті, заявив, що у його політсили багато запитань «у зв'язку з катастрофічною ситуацією в Міністерстві охорони здоров'я», і БПП «не може терпіти тієї бездіяльності, яка відбувається в цьому важливому для десятків мільйонів українців відомстві».

Того ж дня Квіташвілі заявив, що ініціатива про його відставку лобіюється через реформування системи закупівель лікарських засобів.

Раніше сьогодні перший заступник голови фракції «Блоку Петра Порошенко» Ігор Кононенко заявив, що Квіташвілі написав заяву про звільнення з посади міністра охорони.