Богомолець заявляє, що МОЗ не подавав до комітету ВР з питань охорони здоров'я жодного закону

Профільний комітет рекомендує ВР розглянути проект постанови про звільнення Квіташвілі з посади міністра охорони здоров’я / Фото: УНІАН

Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров'я рекомендує парламенту розглянути проект постанови про звільнення Олександра Квіташвілі з посади міністра охорони здоров’я.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам повідомила голова комітету Ольга Богомолець.

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За її словами, більшість членів комітету проголосувала за те, щоб внести постанову про звільнення міністра охорони здоров'я на розгляд ВР.

Богомолець також наголосила, що “ми чекаємо на завершення роботи комісії, яка була створена Кабміном і в якій зараз беруть участь народні депутати, щодо розслідування діяльності чинного складу Міністерства охорони здоров'я - йдеться про закупівлі, які були проведені в грудні минулого року, і бездіяльність у міністерстві”.

Крім того, вона підкреслила, що всі заяви Квіташвілі з приводу того, що парламентський комітет не розглядав законопроекти, які він нібито передав, не відповідають дійсності.

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“Пан міністр неодноразово дозволяв собі робити заяви про те, що він передав комітету з охорони здоров'я закони, які десь зависли, — я офіційно заявляю про те, що від МОЗ ні в комітет, ні мені особисто ніяких законопроектів міністр не передавав”, - сказала Богомолець.

На запитання УНІАН з приводу того, чи розглядатиме тепер парламент проект постанови про відставку Квіташвілі, оскільки він сам написав відповідну заяву, Богомолець зазначила, що це питання має бути вирішено.

Вона додала, що дуже важливо, аби наступний міністр охорони здоров’я мав підтримку в суспільстві, у правоохоронних органів, щоб були скасовані корупційні схеми, які діють в галузі.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня Луценко, виступаючи в парламенті заявляв, що його політсила має багато питань у зв'язку «з катастрофічною ситуацією в Міністерстві охорони здоров'я" і що БПП "не може терпіти тієї бездіяльності, яка відбувається в цьому важливому для десятків мільйонів українців відомстві".

Того ж дня Квіташвілі заявив, що ініціатива про його відставку лобіюється через реформування системи закупівель лікарських засобів.

Раніше сьогодні перший заступник голови фракції «Блоку Петра Порошенко» Ігор Кононенко заявив, що Квіташвілі написав заяву про звільнення з посади міністра охорони здоров’я.

Разом з тим у МОЗ спростували цю інформацію.

Пізніше сьогодні на брифінгу Квіташвілі заявив про своє рішення піти у відставку з посади міністра охорони здоров'я України й оголосив, що написав відповідну заяву.