Родини з малюками, які залишилися на окупованих територіях, отримують дитячі набори для виживання від штабу Ахметова

Як повідомили УНІАН у Гуманітарному штабі Ріната Ахметова, видача допомоги дітям здійснюється з серпня 2014 року, коли на Донбас була відправлена перша автоколона Гуманітарного рейсу Ріната Ахметова з продуктами для мирних жителів.

За цей період гуманітарна допомога була надана у понад 60 пунктах видачі Штабу Ахметова в містах і селах на підконтрольних і непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей, а також на лінії зіткнення.

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На непідконтрольних українській владі територіях Донбасу з серпня 2014 року по липень 2015 року було видано 212 638 дитячих наборів.

Сім'ї з дітьми з населених пунктів на лінії зіткнення отримали 7 697 наборів для малюків.

Сім'ї-переселенці з дітьми до 2-х років, які знаходяться на підконтрольних Україні територіях Донецької і Луганської областей, отримали 29 767 дитячих наборів.

Дитячі набори від Штабу Ріната Ахметова за складом поділяються на 2 категорії, в залежності від віку дитини: від 0 до 1 року, від 1 до 2 років. У набори входять дитячі овочеві і фруктові пюре, дитячі суміші та каші, манна крупа, вівсяні пластівці.

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Гуманітарний штаб Ріната Ахметова продовжує забезпечувати продуктовими наборами діток Донбасу, і протягом липня планує доставити 39 тисяч дитячих наборів для сімей з дітьми до 2-х років з Донецької та Луганської областей по обидві сторони лінії зіткнення.