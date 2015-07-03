Кращий літній детокс-коктейль

Цей "лікувальний коктейль" допомагає шлунково-кишковому тракту працювати як годинник, пише med2.ru.

Експерти рекомендують змішати 500 мл кефіру з кропом і петрушкою і пити щодня увечері і вранці.

Кефір, як і інші кисломолочні продукти, має пробіотичну дію, тобто сприятливо впливає на мікрофлору кишечника і обмін речовин в цілому. Завдяки своєму складному складу, кефір може перешкоджати розвитку в кишечнику патогенної флори. Його лікувальні властивості ґрунтуються на бактерицидності молочнокислих мікроорганізмів і результатів їх життєдіяльності по відношенню до збудників деяких шлунково-кишкових захворювань і туберкульозу. Крім того, кефір маю імуностимулюючу, заспокійливу та легку сечогінну дію.

Випитий на ніч кефір приглушує голод. При цьому навантаження на травний тракт від такої пізньої трапези мінімальне.

У свою чергу зелень, в якій міститься багато клітковини,проходить по всьому травному тракту, як щітка, вимітаючи всі непотрібні накопичення.