Завдяки ЮНІСЕФ психологічну допомогу отримали понад 11 тис. дітей зі сходу України

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили голова представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Джованна Барберіс та міністр освіти і науки України Сергій Квіт на прес-конференції в Києві щодо результатів завершеної наразі програми психосоціальної підтримки дітям у східних та центральних областях України, що була розпочата у липні 2014 р. У числі партнерів програми також були Національний університет «Києво-Могилянська Академія» та Український науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи.

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За словами Квіта, програмою було охоплено 5 найближчих до зони конфлікту областей: Донецька, Луганська, Харківська, Запорізька і Дніпропетровська. Причому входили території, як підконтрольні, так і не підконтрольні уряду України. На першому етапі було підготовлено 400 психологів з діючих в навчальних закладів як шкільних, так і позашкільних, дошкільних, які опанували найсучасніші методики психологічної реабілітації, що використовуються в США та країнах Європи. З січня розпочалась робота цих психологів з дітьми. Діти були як з сімей-переселенців, так і ті, що залишаються в зоні конфлікту.

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«Психологи були навчані новим навичкам як визначати потреби дітей та як на них реагувати. Це шкільні психологи, які організовують групові сесії для дітей, де ті грали, розмовляли і в процесі могли виплеснути свої почуття, свої стурбованості. І це залишає простір для того, щоб краще зрозуміти, що відбувається і як можна реагувати і покращувати допомогу і давати раду деяким стурбованостям», - розповіла Барберіс.

Зазначалось, що методики відрізняються від традиційної спеціалізованої психотерапевтичної допомоги, яка є вартісною та вимагає наявність високопрофесійних фахівців. Як зазначила представник ЮНІСЕФ, ці нові методики, які дозволяють діяти швидко і втілюються наявними психологами в навчальних закладах, показали гарні результати.

«З інтервалом у 2 місяці надавалась оцінка стану дітей. І результати нас дуже обнадіюють. Серед тих дітей, з якими розмовляли на початку – 37,5% мали високий рівень стресу, а після втручання цей відсоток зменшився до 11,3%. Отже відбулося значне покращення соціальної поведінки дітей – вони менше ізольовані і тепер хочуть соціалізуватися, спілкуватися зі своїми ровесниками», - зокрема зазначила Барберіс.

«За пів року більше 11 тис. дітей отримали психосоціальну підтримку і більше 1,5 тис. вихователів і тих , хто доглядає за дітьми отримали таку допомогу. Ми дужу і дуже задоволені результатами, які досягнуто за такий стислий період часу», - продовжила вона, висловивши переконання, що програму слід продовжувати та розвивати в Україні.

Барберіс сказала, що за оцінками ЮНІСЕФ приблизно 100 тис. дітей в Україні потребують такої психологічної підтримки. «І ця ситуація викликає величезну стурбованість і не тільки щодо дітей, які покинули зону конфлікту, але також щодо тих, хто досі в зонах конфлікту. Йдеться про дітей по обидві сторони лінії розмежування», - зазначила вона.

Директор Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи Віталій Панок зазначив на важливості привнесення найсучасніших методологій соціального рівня у вітчизняну систему психологічної служби. За його словами, видано методичні матеріали за програмою, яку є намір поширити на всі регіони України.

Президент Національного університету «Києво-Могилянська Академія» Андрій Мелешевич у свою чергу поінформував про плани закладу найближчим часом відкрити Центр психологічної реабілітації вже для наших військових, які повертатимуться з АТО.

«Академія починає проект допомоги інтеграції військових в мирне середовище. Це ще одна міра для того, щоб допомогти нашому суспільству створити мирне середовище», - сказав він.

Також Мелешевич повідомив, що в цьому році відкривається кафедра психології в Києво-Могилянській академії, де навчання базуватиметься саме на сучасних практичних проектах, що вже підтверджені позитивними результатами.