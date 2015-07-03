Уряд відмовився від референтних цін на лікарські засоби

Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Дана постанова від 22 квітня 2015 року «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України» було підписано 2 липня 2015 року.

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Згідно з повідомленням, також постановою скасовується участь Державної інспекції з контролю цін у процесі декларування. До функцій Держцінінспекції раніше входило надання висновків щодо економічної обґрунтованості розрахунку оптово-відпускної ціни з використанням механізму референтного ціноутворення.

Як повідомила прес-служба, прийняття цього рішення зумовлено ситуацією, яка склалася на валютному ринку. Різкі зміни курсу валют, що відбувалися останнім часом, перевищували допустимі законодавством темпи можливого зростання задекларованої відпускної ціни. Це ускладнювало забезпечення соціально незахищених верств населення пільговими лікарськими засобами. Згідно з повідомленням, МОЗ отримав безліч звернень від підрозділів охорони здоров'я державних адміністрацій, установ охорони здоров'я, аптек і пацієнтів з проханням врегулювати проблеми, спричинені нестабільністю курсу.

Згідно з повідомленням, постанова набуде чинності з моменту публікації в офіційних виданнях.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України з 1 серпня 2014 року ввів референтне (порівняльне) ціноутворення на лікарські засоби і вироби медичного призначення, закупівля яких здійснюється за рахунок державного і місцевих бюджетів. Цей механізм в Україні передбачає, що суб'єкти господарювання декларують ціни на ліки з урахуванням цін на такі самі препарати в сусідніх країнах - Словаччині, Болгарії, Молдові та Польщі. Якщо подібні лікарські препарати в цих країнах не представлені, враховуються ціни в Латвії, Сербії, Угорщині та Україні.

Установи і заклади охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з бюджетів, закуповують лікарські засоби і медвироби за цінами, що не перевищують рівень задекларованих.