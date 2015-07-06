У якому стані ваші суглоби? Тест

Стан суглобів допоможе визначити два прості вправи.

* Сядьте навпочіпки і пройдіть на носках 2-3 метри. Якщо виникають проблеми, варто обстежити колінні і гомілковостопні суглоби.

* Стоячи на одній нозі, надягніть шкарпетки на іншу. Якщо не виходить, у вас порушено рівновагу, а вона тісно пов'язане з роботою суглобів ніг.

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Люди часто плутають дві хвороби: артрит та артроз. Потрібно знати, що при артриті найчастіше страждають суглоби ніг - тазостегнові, колінні, гомілковостопні. При артрозі спостерігається механічний ритм болю під час руху.

Ще ревматоїдний артрит виявляє себе гострим симетричним болем у суглобах кистей і стоп. Больові відчуття при реактивному артриті інфекційного походження частіше мають асиметричний характер: ниють не обидва суглоби, а один.