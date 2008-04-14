Пізнє материнство - проблема для акушерства

Експерти-демографи визнали Італію лідером у області пізнього материнства. На Апеннінах 5 немовлят з 100 з`явилися на світ у матерів, що вже переступили 40-річний вік. Ці цифри майже удвічі вищі, ніж середні світові показники, зафіксовані у Франції, Іспанії, Нідерландах, Швеції, Данії і в Сполучених Штатах.

Італійські учені підрахували, що в 2005 році понад 26 тисяч італійок стали мамами у віці старше сорока років, багато з них вперше. Таким чином, відсоток пологів в зрілому віці складає 4,6 проти двох, відмічених в 80-і і 90-і роки. Звідси, як наслідок, демографи реєструють зниження кількості дітей в сім`ї: в середньому від трьох дітей до однієї дитини. Більш того, дуже часто материнство відкладається до найостаннішого моменту. При цьому зі 100 жінок, які намагаються зберегти вагітність в 40 років, 57 це вдається природним чином, а 36 залишаються без дітей, навіть якщо і вдаються до техніки штучного запліднення.

Статистика показує, що велика частина пізніх вагітностей і пологів протікають достатньо важко і представляють загрозу для здоров`я і матері і малюка.

З цим явищем пов`язана, на думку фахівців, і еволюція фертильності жінок. Дослідження причин демографічних змін і причин відмінностей між різними країнами поки не досягли особливого успіху. Ученим, наприклад, важко дати точну відповідь на питання, чому Італія має нижчу народжуваність, ніж Франція, і чому в Германії народжуваність залишається стабільною з середини 70-х. Зв`язок між системою соціального страхування і народжуваністю залишається суперечливим.

ami-tass.ru