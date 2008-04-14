Медики радять українцям відмовитися від свіжих овочів

Ні для кого не секрет, що вирощені нашвидкуруч в тепличних умовах рослини містять набагато більше нітратів, ніж овочі, що виросли в свій термін на відкритій грядці. Крім того, вони значно відрізняються на смак, адже в теплиці овочі ростуть швидше, тому накопичують меншу кількість цукру і ароматичних речовин.

Фахівці радять, щоб забезпечити себе від всього цього, купуйте овочі тільки на організованих ринках, де продукція перевіряється – у тому числі і на кількість нітратів. Удома овочі треба ретельно мити, очищати від шкірки, вимочувати в декількох водах, зливати воду відразу після варива. І не варто зловживати підозріло яскравими плодами.

Встановлено, що саме зі свіжими овочами в організм людини потрапляє найбільша кількість нітратів – від 40 до 80 % добової дози. Вони добре всмоктуються в ШКТ, швидко потрапляють в кров і таким чином вмить розносяться по організму.

Важливо знати, що небезпечні перш за все не нітрати, а їхні метаболіти – нітрит, який утворюється при зберіганні, кулінарній обробці і, власне, в травному тракті людини під дією різних мікроорганізмів.

Раніше головною небезпекою при вживанні високих концентрацій нітратів вважалася метгемоглобінемія (кисневе голодування), при якій гемоглобін крові переходить у небезпечний метгемоглобін, не здатний переносити кисень. А зараз більшість дослідників серед можливих ризиків виділяють рак у першу чергу шлунково-кишкового тракту (може виникнути після 15-25 років систематичного вживання високонітратних продуктів), а також зміни функцій центральної нервової системи і серцевої діяльності.

Найбільш чутливі до надлишку нітратів новонароджені і діти молодшого віку, адже, на відміну від дорослих, їхня травна система ще не навчилася боротися з багатьма шкідливими речовинами. Також в групі ризику знаходяться люди літнього віку, страждаючі анемією, захворюваннями дихальної і серцево-судинної систем. Особливо небезпечні нітрати для майбутніх мам, оскільки можуть бути причиною зриву вагітності і появи вроджених вад у немовлят.

За матеріалами president.org.ua