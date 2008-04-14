Тривале зберігання сміття спричиняє проблеми з легенями

Провідний пульмонолог Харальд Морр, що очолює Німецький фонд легенів, виступив із заявою про те, що тривале зберігання органічних відходів призводить до виникнення різних легеневих хвороб.

Як показали дослідження, розсіяні в повітрі спори грибків від органічних відходів можуть призвести до алергічних реакцій, астми, лихоманки, свербіння, і навіть до проблем з легенями.

"Навіть при простому піднятті кришки відра з органічними відходами можуть розлетітися спори, які при вдиханні здатні завдати шкоди легеням, - зазначив Морр. - Чим більше спор ви вдихнете, тим гіршими будуть наслідки для вашого здоров’я".

Німецькі експерти рекомендують якомога частіше спустошувати відра для сміття, і по можливості, носити респіратори або затримувати дихання при викиданні відходів. А на думку мікробіолога берлінського агентства по захисту навколишнього середовища Регіни Шевцик, сміття повинні виносити лише здорові люди.

За матеріалами The Guardian