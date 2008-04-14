Тривале зберігання сміття спричиняє проблеми з легенями
Не дихайте, коли викидаєте відходи
Провідний пульмонолог Харальд Морр, що очолює Німецький фонд легенів, виступив із заявою про те, що тривале зберігання органічних відходів призводить до виникнення різних легеневих хвороб.
Як показали дослідження, розсіяні в повітрі спори грибків від органічних відходів можуть призвести до алергічних реакцій, астми, лихоманки, свербіння, і навіть до проблем з легенями.
"Навіть при простому піднятті кришки відра з органічними відходами можуть розлетітися спори, які при вдиханні здатні завдати шкоди легеням, - зазначив Морр. - Чим більше спор ви вдихнете, тим гіршими будуть наслідки для вашого здоров’я".
Німецькі експерти рекомендують якомога частіше спустошувати відра для сміття, і по можливості, носити респіратори або затримувати дихання при викиданні відходів. А на думку мікробіолога берлінського агентства по захисту навколишнього середовища Регіни Шевцик, сміття повинні виносити лише здорові люди.
За матеріалами The Guardian