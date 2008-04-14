У Росії падають ціни на інсулін

Зараз на тендерах в Росії іноземці пропонують купувати імпортний інсулін за 180 рублів за флакон ліків, раніше він коштував 500 крб.

Тобто, не тільки російські, але і зарубіжні виробники вимушені йти на істотне зниження цін.

Про це заявив голова ради директорів медичного холдингу "Юнона" (Свердловська обл.) Олександр Петров.

Як підкреслив Петров, "Юнона" продаватиме інсулін по 150 крб. за флакон. Петров пов`язує падіння цін з відкриттям в Новоуральську заводу по виробництву інсуліну "Медсинтез".

www.remedium.ru