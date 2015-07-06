Штаб Ахметова відправить на Донбас понад 100 тисяч наборів виживання



Для цього протягом тижня Штаб планує до відправки 4 автоколони з 65 великовантажних автомобілів. 3 автоколони повинні доставити продукти в логістичний центр Штабу в Донецьку та 1 колона – Маріуполь.

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Перша автоколона, із запланованих, вже сьогодні вирушила в Маріуполь. 19 машин везуть продукти для формування 25 тисяч наборів виживання і 6 тисяч дитячих наборів для жителів населених пунктів, які знаходяться на лінії зіткнення і переселенців, які проживають на підконтрольній території Україні Донбасу.

До кінця липня Штаб Ріната Ахметова планує відправити на Донбас 2 Гуманітарних рейсу, які доставлять більше 4900 тонн продуктів. Це дасть можливість сформувати 450 тисяч наборів виживання для дорослих і 39 тисяч дитячих наборів для мирних жителів в зоні АТО, людей, що залишилися на лінії зіткнення, а також для переселенців, які знаходяться в містах Донецької та Луганської областей на підконтрольній української влади території.

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Через загострення збройного конфлікту і закриття пункту пропуску в Курахове, в червні Штаб Ріната Ахметова зміг доставити лише половину запланованого обсягу продуктової допомоги на непідконтрольні Україні території Донецької і Луганської областей. Тому закрито більшість пунктів видачі в обох областях.

Майже рік Гуманітарний штаб Ріната Ахметова забезпечує мирних жителів Донецької і Луганської областей і вимушених переселенців з Донбасу продуктами харчування. Наприкінці минулого тижня волонтери Штабу видали 3,5-мільйонний дорослий набір виживання. А кількість виданих дитячих наборів досягла 250 тисяч.