За минулу добу в зоні АТО троє українських військових отримали поранення

16:29, 06 липня 2015
Країна
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Про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко

За прошедшие сутки в зоне АТО трое украинских военных получили ранения, погибших нет / Фото: УНИАН

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на сході України в результаті активних бойових дій загиблих серед українських військовослужбовців не було, троє бійців отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, з 18.00 до півночі 5 липня проросійські незаконні збройні формування більш як 20 разів обстрілювали українських силовиків.

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