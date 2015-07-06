За минулу добу в зоні АТО троє українських військових отримали поранення
16:29, 06 липня 2015Країна
141
Про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко
За минулу добу в зоні АТО троє українських військових отримали поранення, загиблих немає / Фото: УНІАН
За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на сході України в результаті активних бойових дій загиблих серед українських військовослужбовців не було, троє бійців отримали поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, з 18.00 до півночі 5 липня проросійські незаконні збройні формування більш як 20 разів обстрілювали українських силовиків.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter