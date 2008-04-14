Пташиний грип не передається від людини до людини
Заява МОЗ Китаю
Причиною захворювання пташиним грипом батька і сина в східній китайській провінції Цзянсу в грудні 2007 року виявилися їхні контакти з хворою свійською птицею, а не передавання захворювання від людини до людини.
“Проведені дослідження показали, що причиною захворювання двох членів однієї сім`ї в місті Нанкіні провінції Цзянсу виявилися контакти зі свійською птицею, інфекціоністами і біологами не було виявлено підтверджень зараження однієї людини від іншого", - заявив офіційний представник міністерства охорони здоров`я Мао Цюньань.
За його словами, останнім часом деякі китайські і зарубіжні ЗМІ, у тому числі і медичні, повідомили про те, що в Китаї зафіксований випадок передачі пташиного грипу від людини до людини. Це послужило причиною того, що міністерство вимушене було повторити раніше зроблені заяви про те, що поширювані відомості не відповідають дійсності.