У Тернополі лікарів швидкої допомоги забезпечили мобільним зв’язком

У Тернополі останнім часом зросла кількість нападів на лікарів "швидкої" під час викликів.

Як повідомив УНІАН головний лікар комунального центру швидкої медичної допомоги Михайло ДЖУС, “на рік у нас припадає 3,5 тис екстремальних викликів, коли лікарям погрожують і є загрози їхньому життю. Збуджені хронічні алкоголіки або наркомани прикладають їм ножі до горла, був випадок, коли наркомана вимагав вколоти йому наркотик, прикладаючи пістолет до голови лікаря. Лікарі ж оперативно повідомити про загрозу не мають змоги, оскільки рація – у машині водія, який чекає надворі”, – каже М.ДЖУС. Тепер, вважає він, у разі загрози лікарю достатньо буде непомітно для нападника натиснути на кнопку телефону і все, що відбувається, чутиме диспетчер швидкої. “Диспетчер вже прийме рішення направляти на місце виклику психіатричну бригаду чи викликати міліцію”, – зазначив М.ДЖУС і додав, наявність мобільного зав’язку також дасть змогу оперативно консультуватися з лікарями у разі потреби.