Новий спалах пташиного грипу виявлено в Південній Кореї
10:52, 14 квітня 2008Країна
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Четверта за рік
Уряд Південної Кореї підтвердив факт нового, четвертого за рахунком, спалаху пташиного грипу на південному сході країни.
Як повідомляє Газета.ru, міністерство сільського господарства країни заявило, що тести, які провели в 380 км на північний захід від Сеула, виявили, що птахи однієї з птахоферм заражені смертельно небезпечним для людини вірусом H5N1. Забито вже 470 тисяч курей на 20 фермах у радіусі 3 км від птахоферми, де було виявлено спалах вірусу.
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