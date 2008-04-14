Новий спалах пташиного грипу виявлено в Південній Кореї

Уряд Південної Кореї підтвердив факт нового, четвертого за рахунком, спалаху пташиного грипу на південному сході країни.

Як повідомляє Газета.ru, міністерство сільського господарства країни заявило, що тести, які провели в 380 км на північний захід від Сеула, виявили, що птахи однієї з птахоферм заражені смертельно небезпечним для людини вірусом H5N1. Забито вже 470 тисяч курей на 20 фермах у радіусі 3 км від птахоферми, де було виявлено спалах вірусу.