Дитячі літні центри Штабу Ахметова зустріли перших діток

Розпочали роботу дитячі літні центри, організовані в рамках програми Гуманітарного штабу Ріната Ахметова «Мирне літо – дітям Донбасу». Заняття на першій зміні відвідають 450 дітей з зони АТО.

Дитячі літні центри були організовані на непідконтрольній Україні території Донбасу, оскільки через недоліки пропускної системи діти, що проживають тут, з труднощами можуть перетнути лінію дотику і відправитися на відпочинок на мирні території. Для таких дітей Штаб Ахметова організував відпочинок в рідних містах.

На даний момент центри працюють у трьох населених пунктах – Донецьку, Єнакієвому та Харцизьку. З 20 липня почне роботу ще один центр – в Комсомольському. Для дітей передбачені творчі майстер-класи, спортивні заходи, арт-терапія з психологами та солодкі частування. До реєстрації запрошуються діти віком від 8 до 14 років, які проживають у зазначених містах.

«Кожен день ми прописуємо для діток програму відпочинку та розваг. Сьогоднішній день був присвячений знайомству. На щастя, воно пройшло дуже легко і весело. Нашим волонтерам практично не довелося прикладати жодних зусиль, діти самі перезнайомилися і подружилися. Спочатку вони спілкувалися всі разом, а потім їх розділили за віковими групами, в яких будуть проходити всі заняття», – розповідає Євгенія Котова, керівник Дитячого літнього центру в Донецьку. Співробітники центрів планують організувати для дітей конкурс талантів, літературний гурток, танцювальний флеш-моб і багато інших цікавих занять.

Дізнатися детальніше про дитячі літні центри і пройти реєстрацію можна тут.

Нагадуємо також про те, що Гуманітарний штаб Ріната Ахметова продовжує реєстрацію дітей в дитячий оздоровчий табір «Факел» в Бердянську.