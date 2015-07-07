У морі біля Одеси краще не купатися - СЕС
11:26, 07 липня 2015Країна
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В Одесі епідеміологи рекомендують утриматися від купання у Чорному морі через можливе забруднення води, викликаного сильними опадами.
Вода забруднена через потужні зливи
Фото: УНІАН
Як повідомили УНІАН у департаменті інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, у зв'язку з сильними зливовими опадами і можливим забрудненням морської води санітарно-епідеміологічна служба не рекомендує водокористування на всіх пляжах Одеси.
Акцентується, що необхідно дочекатися отримання результатів бактеріологічного контролю морської води.
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