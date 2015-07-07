У морі біля Одеси краще не купатися - СЕС

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, у зв'язку з сильними зливовими опадами і можливим забрудненням морської води санітарно-епідеміологічна служба не рекомендує водокористування на всіх пляжах Одеси.

Акцентується, що необхідно дочекатися отримання результатів бактеріологічного контролю морської води.