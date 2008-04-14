Якщо серце забилося неритмічно, викликайте ”швидку”
12:14, 14 квітня 2008Країна
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Це напад миготливої аритмії
Якщо серце раптом застукало «врізнобій», тобто удари слідують через різні проміжки часу – увага! Швидше за все, це напад миготливої аритмії.
Перевірятися потім будемо, а зараз негайно дзвоните «03». Відновлення нормального ритму при миготливій аритмії проводиться в лікарні кардіологічного профілю. Після чого лікар індивідуально підбирає лікування, направлене на профілактику нових нападів.
Після 30 років, навіть якщо серце не турбує, слід, хоч раз на місяць вимірювати тиск і раз на рік робити ЕКГ. Ці нескладні заходи допоможуть розпізнати захворювання серцево-судинної системи на ранніх стадіях і вчасно зайнятися лікуванням.
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