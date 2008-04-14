Копчені продукти спричиняють рак

Будь-який дим містить велику кількість фенолів та інших канцерогенних речовин. Тобто – речовин, що викликають рак. Відомо, що вживання копчених продуктів істотно підвищує ризик розвитку пухлин. Їжа, приготована на вугіллі без диму (наприклад, правильно приготований шашлик), у цьому сенсі набагато безпечніше за копченину: балик, ковбас, копченої риби.

Додайте до канцерогенів ще підсилювачі смаку і консерванти (також забезпечують м`ясу і ковбасі характерний соковитий червоний колір) – і одержите украй малоїстівний продукт.