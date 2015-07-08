Кому не можна їсти вишень

Вишня суперкорисна ягода. Вона не тільки смачна, але й корисна для організму. Однак є люди, яким лікарі забороняють вживати цю смачну ягоду. Вишня протипоказана при гастритах з підвищеною кислотністю шлункового соку, виразці шлунка і дванадцятипалої кишки, при колітах, так як викликає подразнення слизової оболонки органів травлення, цукровому діабеті, ожирінні, схильності до проносів.

Необхідно нагадати про небезпеку ядер, що містяться у вишневих кісточках. До їх складу входить гіркий глікозид амігдалін. Проте небезпеку для здоров'я становить не саме це речовина, а фермент амігдалаза, під впливом якої амігдалін розщеплюється на глюкозу, бензальдегід і синильну кислоту. Ця кислота являє серйозну небезпеку для організму, особливо дитячого.

При вживанні настоянок і наливок, якщо їх готують з вишні з кісточками, є реальна небезпека отруєння синильною кислотою. Компоти з цілих вишень, оскільки їх зазвичай кип'ятять перед тим, як закрутити, не є небезпечними.

Найкорисніше їсти вишню в свіжому вигляді. Багато корисних речовин зберігається і у заморожених ягодах. Сік вишні з цукром краще розводити звичайною або мінеральною водою, комбінувати з іншими ягідними або овочевими соками.