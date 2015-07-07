У медичних вузах збільшили кількість місць за держзамовленням

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу перший заступник міністра освіти і науки Інна Совсун.

Вона зазначила, що загальне скорочення державного замовлення у порівнянні з минулим роком становить 10-12%. За словами Совсун, за більшістю спеціальностей було скорочено кількість місць для абітурієнтів, які вступають до вишів.

Вона зазначила, що водночас кількість місць на навчання за державним замовленням у медичні виші збільшено на 10-15% порівняно з минулим роком.

Крім того, за словами Совсун, на навчання за деякими військовими спеціальностями збільшення кількості місць за держзамовленням становить до 600%, але при цьому вона наголосила, що це пов'язано з тим, що попередні обсяги були невеликі, наприклад, 1,2 тис. місць у минулому році, а в цьому держзамовлення збільшено на певної спеціальності, тому і вийшов такий великий відсоток збільшення державного замовлення.

При цьому вона наголосила, що буде скорочено державне замовлення на навчання на суспільно-гуманітарні спеціальності і досить незначне скорочення – на IT-спеціальності.

Також Совсун повідомила, що в минулому році загальний обсяг державного замовлення складав близько 300 тисяч місць на всіх рівнях, тобто йдеться не тільки про бакалаврат. За її словами, до вишів вступили 260 тисяч абітурієнтів на місця державного замовлення.

Вона підкреслила, що це було пов'язано з ситуацією в Криму і з ситуацією на Донбасі.

За словами Совсун, скорочення у поточному році місць державного замовлення у ВНЗ знову пов'язано з ситуацією в Криму та на Донбасі, але також це пов'язано і зі скороченням загальної кількості випускників у зв'язку з демографічною ситуацією.

Совсун зазначила, що в цьому році на 23% менше випускників шкіл, ніж у минулому році.

За її словами, обсяг державного замовлення на поточний рік на бакалаврат складає 106 тисяч, йдеться про місця на денну та заочну форму навчання, з яких 89 тисяч місць державного замовлення на денну форму навчання.

Вона додала, що в поточному році з ЗНО складало 289 тисяч осіб, з яких 220 тисяч випускники цього року.

Совсун підкреслила, що на даний час ще не має розподілу місць державного замовлення.

При цьому вона наголосила: “Міністерство освіти і науки гарантує , що до п'ятниці місця буде розподілено”.

Совсун уточнила, що інформацію про розподіл місць державного замовлення буде оприлюднено на сайті Міністерства освіти і науки.