В Україні третина 20-річних юнаків не доживають до 60 років - експерт

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції в Києві, присвяченій оприлюдненню фінального звіту щодо виконання програми «Цілі розвитку тисячоліття» (ЦРТ).

“Ключовою складовою програми розвитку для України на наступні 15 років, на мою думку, мають бути дві речі. Перше - це викорінення найгостріших форм бідності. Не зменшення, не скорочення, а викорінення, тому що люди не мають голодувати, не мають бути позбавлені доступу до освітніх, медичних послуг, до житла я так далі. І друге - це підвищення середньо очікуваної тривалості життя”, - сказала Лібанова, коментуючи початок роботи над переліком цілей для України в рамках Програми ООН щодо затвердження довгострокового порядку сталого розвитку людства, який планується затвердити цього року.

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Як пояснила Лібанова щодо другої цілі, озвученою нею, то сьогодні середньо очікувана тривалість життя в Україні нижча, ніж середня по земній кулі.

“Це з урахування Африки і Азії... Це не означає, що вона (тривалість життя - УНІАН) нижча за азійські чи африканські країни, але нижча, ніж середня по земній кулі”, - наголосила демограф.

“Ми і Росія - тільки дві країни, які примудрилися з початком 60-х років припустити зростання смертності”, - додала Лібанова.

За її словами, крім цих двох ключових, на її переконання, показників для України, в плані її розвитку має бути приділена увага боротьбі зі спадковою бідністю.

“Це надзвичайно неприємна річ, ознаки формування якої спостерігаються зараз в Україні”, - сказала фахівець.

Вона наголосила на необхідності протидіяти необгрунтованій нерівності в країні. Наразі, за її словами, спостерігається те, що в Україні діти із заможних родин більш конкурентні, зокрема, і на ринку праці. Водночас діти з незаможних родин мають значно менші можливості.

Окремо Лібанова зупинилася на необхідності і надалі забезпечувати українців можливістю отримувати вищу освіту, оскільки люди, які закінчили вищі навчальні заклади, легше адаптуються до змін умов життя і можуть забезпечити для себе вищий дохід.

Вона назвала дуже вдалою ідеологією те, що українці повинні бути дуже освічені.

“Жодного разу з 1999 року не руйнувалося співвідношення - чим вищий рівень освіти, тим вищим є рівень зайнятості, то є вищими доходи”, - заявила Лібанова.

Фахівець також відзначила, що Україна має звернути увагу при затвердженні нових цілей на наступний період у своєму розвитку на зменшення показників смертності серед чоловіків працездатного віку.

“Тому що сьогодні третина 20-річних юнаків не доживають до 60 років. Це жахливий показник. В нас 276 з кожної тисячі помирає, в Польщі - 180, в Швеції - 70 чоловіків”, - повідомила Лібанова.

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На прес-конференції голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Джованна Барберіс повідомила, що у вересні цього року будуть напрацьовані та представлені Цілі сталого розвитку людства на найближчі 15 років, тобто до 2030 року. Ця програма прийде на зміну ЦРТ, програма якої завершується в 2015 році.

За її словами, будуть проведені відповідні дискусії щодо плану сталого розвитку на рівні урядів. В Україні план дій із сталого розвитку буде визначений, виходячи з результатів Національної доповіді по ЦРТ на період 2000-2015 рік.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня в Києві презентували проект Національної доповіді "Цілі розвитку тисячоліття (ЦРТ). Україна: 2000-2015", в якому, зокрема, зазначається, що в Україні кожна третя родина з дітьми і кожен п’ятий працюючий є бідними.