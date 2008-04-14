Інсулін спричиняє рак легень

Фармацевтична компанія Pfіzer завдяки дослідженню з`ясувала, що інгаляційний препарат інсуліну Ексубера (Exubera) збільшує ризик захворіти на рак легенів.

У 6 пацієнтів з 4740, які постійно приймали препарат Ексубера, виявили рак легенів. Водночас серед 4292 пацієнтів, які не користувалися цим препаратом, рак виявили лише в одного пацієнта.

Ці ліки розробляли з кінця 1990-х років три фармацевтичні компанії: Nektar Therapeutіcs, Pfіzer Іnc і Sanofі-Aventіs.

Компанія Pfіzer, яка разом з Nektar Therapeutіcs і Sanofі-Aventіs розробляла цей препарат, заявила про те, що відтепер попереджатиме пацієнтів про небезпеку на обгортці ліків.

obzor.ua