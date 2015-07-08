В Україні бідує кожна третя родина, у якій є діти - дослідження

За словами директора Інституту демографії та соцдосліджень Елли Лібанової, «всуперед очікуванням нам не вдалося подолати бідність. Причому, якщо в перший період розвитку цього 15-річчя ми досягли значного прогресу, то після кризи 2008-2009 років усе почало погіршуватися і, чесно кажучи, я не зовсім розумію, як сьогодні ми зможемо зламати цю тенденцію. Хоча рекомендації ми, безперечно, підготовували».Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у презентованому в Києві проекті Національної доповіді "Цілі розвитку тисячоліття (ЦРТ). Україна: 2000-2015", підготовленому за підтримки Програми розвитку ООН в Україні Інститутом демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України та Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

Згідно з дослідженням, в Україні, зокрема цього року очікується зростання рівня бідності до 32% проти цільового орієнтиру, визначеного відповідно до поставлених цілей у 7%.

Зазначається, що внаслідок економіко-політичної кризи 2014 року значна частина населення України стала біднішою, ніж була, через інфляцію, втрату роботи або необхідність втекти від збройного конфлікту на сході країни.

"Подальші події призвели до погіршення значень показника: у 2015 році очікується зростання рівня бідності до 32% проти цільового орієнтира - 7%... Тривалий час відбувалося поступове зменшення частки бідних, але нині очікується повернення до значень попередніх років, зокрема до позначення 3,5% за підсумками 2015 року", - йдеться у проекті доповіді.

Згідно зі статистичними даними, сім'ї з дітьми становлять головну групу бідного населення і є найбільш вразливими до соціально-економічної ситуації в країні. "Так, кожне третє домогосподарство з дітьми знаходиться за межею бідності. Наявність однієї дитини підвищує ризик бідності за відносним критерієм на 17%, а наявність трьох та більше дітей - вже на 42%", - йдеться у документі.

Разом з тим, початковий період реалізації Цілей розвитку тисячоліття характеризується значними успіхами у подоланні бідності. Зокрема за рівнем фактичного прожиткового мінімуму з 2000 року масштаби бідності скоротилися з 71,2% до 22,1% у 2013 року.

Згідно з дослідженням, 3,5% населення України є бідними за абсолютним критерієм, у 2000 році – 11,9% (за рівнем споживання менше 5 доларів США на людину на добу за паритетом купівельної спроможності).

«З усіх цілей ми найкращих результатів досягли у плані покращення здоров’я населення. Певною мірою вдалося поліпшити екологічну ситуацію. Але практично не вдалося нам забезпечити якісну освіту впродовж життя – це дуже важливий етап, і тут у нас провал… Нам (також) не вдалося досягти повністю гендерної рівності», - зазначила Лібанова.

*** Україна готує висновки по семи цілях: подолання бідності, забезпечення якісної освіти впродовж життя, забезпечення гендерної рівності, зменшення дитячої смертності, поліпшення здоров’я матерів, обмеження поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу і туберкульозу, започаткування тенденції до скорочення їхніх масштабів, сталий розвиток довкілля.

Доповідь розроблялась шляхом відкритого процесу, до якого долучились понад 40 провідних науковців і представників громадянського суспільства.