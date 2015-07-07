5 табу для тренування в залі

Одяг з бавовни.

Бавовняні футболки, штани або шкарпетки – твої вороги номер один на тренуванні. Бавовна абсорбує піт, і ця тканина дуже довго не висихає. До кінця заняття ти будеш мокра, втомлена і роздратована. Тому використовуй синтетичні матеріали. Вони швидко сохнуть і не вбирають піт, пише cosmo.com.ua.

Кеди.

Кеди - це не взуття для занять у спортзалі, у них абсолютно плоскі підошви, що не забезпечує достатньої підтримки під час спортивних навантажень. До речі особливо шкідливо в кедах бігати.

Звичайний бюстгальтер.

Для занять у спортзалі необхідно придбати саме під твою форму грудей спортивний бюстгальтер. Не полінуйся підібрати собі саме те, в чому тобі максимально зручно, інакше неприємних відчуттів під час тренувань не уникнути.

Прикраси.

Всі прикраси зайві у спортзалі. Каблучки, сережки та браслети можуть бути затягнуті у тренажери, або навіть в твій спортивний одяг під час виконання вправ. Тільки уяви, чим це все може закінчитися!

Крем для тіла.

Ні в якому разі не наноси крем для тіла перед тренуванням. Суміш поту і ароматичного крему – випробування не для слабкодухих. Крім того, тіло під час тренування буде ковзати, і ще більше пітніти, а це дуже некомфортно.