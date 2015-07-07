5 табу для тренування в залі
Бавовняні футболки, штани або шкарпетки – твої вороги номер один на тренуванні
Одяг з бавовни.
Бавовняні футболки, штани або шкарпетки – твої вороги номер один на тренуванні. Бавовна абсорбує піт, і ця тканина дуже довго не висихає. До кінця заняття ти будеш мокра, втомлена і роздратована. Тому використовуй синтетичні матеріали. Вони швидко сохнуть і не вбирають піт, пише cosmo.com.ua.
Кеди.
Кеди - це не взуття для занять у спортзалі, у них абсолютно плоскі підошви, що не забезпечує достатньої підтримки під час спортивних навантажень. До речі особливо шкідливо в кедах бігати.
Звичайний бюстгальтер.
Для занять у спортзалі необхідно придбати саме під твою форму грудей спортивний бюстгальтер. Не полінуйся підібрати собі саме те, в чому тобі максимально зручно, інакше неприємних відчуттів під час тренувань не уникнути.
Прикраси.
Всі прикраси зайві у спортзалі. Каблучки, сережки та браслети можуть бути затягнуті у тренажери, або навіть в твій спортивний одяг під час виконання вправ. Тільки уяви, чим це все може закінчитися!
Крем для тіла.
Ні в якому разі не наноси крем для тіла перед тренуванням. Суміш поту і ароматичного крему – випробування не для слабкодухих. Крім того, тіло під час тренування буде ковзати, і ще більше пітніти, а це дуже некомфортно.