Президент подякував Болгарії за сприяння реабілітації поранених українських військовослужбовців

16:55, 07 липня 2015
Країна
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Президент також повідомив, що на його прохання зараз 60 дітей з Донбасу відпочивають у Болгарії

Болгария принимает на реабилитацию украинских воинов с антитеррористической операции и предоставляет весь необходимый комплекс услуг для раненых бойцов / Фото: УНИАН

Президент України Петро Порошенко подякував Болгарії за сприяння у реабілітації українських військовослужбовців, які отримали поранення в зоні проведення антитерористичної операції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України сказав на спільній з президентом Болгарії Росеном Плевнелієвим зустрічі з журналістами сьогодні в Києві.

"Я також дуже вдячний Болгарії за підтримку співробітництва України з НАТО, і дуже вдячний, що сьогодні Болгарія приймає на реабілітацію українських вояків з антитерористичної операції і надає весь необхідний комплекс послуг для поранених бійців", - зазначив Порошенко.

Президент також повідомив, що на його прохання зараз 60 дітей з Донбасу відпочивають у Болгарії.

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