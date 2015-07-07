Кабмін схвалив розроблені МОЗ законопроекти для проведення медичної реформи

Кабінет міністрів схвалив розроблені Міністерством охорони здоров'я законопроекти для проведення медичної реформи.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ України.

Як зазначається, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк підписав відповідний пакет законопроектів, необхідний для реформування галузі, після чого проекти будуть направлені на розгляд Верховної Ради України.

«Я дуже сподіваюся, що народні депутати встигнуть його розглянути влітку, щоб більше не зволікати з реформою», - заявив міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі.

Як нагадали в прес-службі, Квіташвілі і команда МОЗ ще навесні розробили пакет законопроектів, який передбачає внесення змін до низки законів. Зокрема, він передбачає автономізацію закладів охорони здоров'я, а також зміни у підходах до фінансування медичних послуг.