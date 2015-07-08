МОЗ дозволив одноразове ввезення незареєстрованих ліків проти ботулізму, правцю та укусів гадюк

Міністерство охорони здоров’я видало дозвіл на одноразове ввезення в Україну незареєстрованих ліків проти ботулізму, правцю та укусів гадюк.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ.

«Підписано наказ МОЗ України № 409 «Про ввезення незареєстрованих в Україні лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів)», який надає дозвіл на ввезення в Україну сироватки від ботулізму, правцю, укусів гадюк. Всі препарати вироблені в Польщі», - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, дозвіл передбачає ввезення в Україну наступну кількість препаратів: проти ботулізму – 1500 доз; проти отрути гадюки – 1200 доз; проти правцю – 70 тис. доз. За словами фахівців МОЗ України, цієї кількості має вистачити для потреб регіонів.

Також на завершальному етапі знаходиться державна реєстрація правцевого анатоксину виробництва Чехії та Словаччини, поінформували у відомстві.

Крім цього, МОЗ України наголошує, що компанії, які звернуться з відповідним клопотанням щодо ввезення гуманітарної допомоги цієї групи препаратів, отримають відповідне погодження у найкоротший термін.