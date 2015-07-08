Фруктово-ягідні смузі допоможуть побороти целюліт

Дуже смачні рецепти смузі, які допоможуть зробити твою боротьбу за гладку шкіру більш смачною і приємною.

Рецепт 1

Змішай в блендері м'якоть 4 апельсинів, одного помідора з жменею чорниці, з 2 столовими ложками ягід годжі і 3 кубиками льоду.

Рецепт 2

Подрібни в блендері 100 г чорниці, 100 г малини, 100 г смородини з такою ж кількістю ожини і 4 кубиками льоду.

Рецепт 3

Подрібни в блендері м'якоть одного огірка з м'якоттю 4 яблук, соком половини лайма, пучком салату ромен і декількома шматочками льоду.

Для профілактики целюліту, додавай в їжу продукти, багаті жирними кислотами, такими як лляна олія, що містить омега-3. Вони добре впливають на зміцнення структури шкіри. Додавай також фрукти, багаті антиоксидантами і лікопіном, так як вони знижують ризик появи целюліту.

Найкорисніші фрукти і ягоди проти целюліту: грейпфрут, диня, груша, агрус, малина, мандарини, абрикоси, полуниця, персики, червона і чорна смородина, яблука, полуниця і чорниця.