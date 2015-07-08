Жінок, хворих на рак яєчників, безоплатно обстежать щодо мутацій в генах BRCA ½

Як повідомили УНАН у МОЗ, у Національному інституті раку презентували проект у рамках якого пацієнток, хворих на рак яєчників, безоплатно обстежать щодо мутацій гена BRCA ½.

Директор Національного інституту раку Олена Колесник підкреслила, що рак яєчників - один із найагресивніших видів онкологічних захворювань, бо на ранніх стадіях мало чим себе виявляє.

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«У всьому світі рак яєчників має найнижчий показник виживання серед онкогінекологічних захворювань, якщо порівнювати його із раком грудей, він менший у п'ять разів. Саме тому доцільно привернути увагу суспільства через засоби масової інформації до цього захворювання», - сказала Колесник.

В рамках проекту протягом 2015 року заплановано обстежити понад 500 пацієнток, хворих на рак яєчників, на виявлення у них мутацій в генах BRCA ½ . Саме мутації в цих генах пов’язані з ризиком виникнення раку яєчників. У більшості розвинених країн тест на визначення мутацій внесений у протоколи обстежень пацієнток з Раком яєчників.

В Україні цей проект є першою спробою масштабного обстеження жінок з таким діагнозом. Як відомо, щороку в Україні 4 500 жінок чують цей діагноз, у 70 % з них хворобу виявляють на пізній стадії, коли шанси на одужання – мінімальні. Мутації в генах BRCA ½ підвищують ризик захворіти на рак грудей и яєчників, тому пацієнткам з уже встановленим діагнозом важливо знати свій статус для визначення ефективної програми лікування. А для родичів хворих на рак яєчників знання про наявність мутацій в родині є важливим сигналом про те, чи потрібно їм самим пройти цей тест і вжити заходів, аби не пропустити рак на ранній стадії.

Проект розраховано на декілька років та проводитиметься в усіх регіонах України. Матеріалом для дослідження є кров. За наявності направлення від лікуючого лікаря відбуватиметься забір в обласних онкологічних диспансерах України, зразки передаватимуться до Києва у відповідну лабораторію, а результати надсилатимуться поштою. При позитивному результаті кожна пацієнтка отримає безкоштовну консультацію генетика та онколога.

Аналіз безоплатно проводитимуть у трьох лабораторіях - Референс-центрі з молекулярної діагностики МОЗ України, лабораторія молекулярно-генетичної діагностики Національного інституту раку та лабораторія при Науковому центрі радіаційної медицини АМН України.