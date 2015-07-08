Штаб Ахметова збільшує інтенсивність гуманітарної допомоги мешканцям Донбасу

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила координатор Гуманітарного штабу Ріната Ахметова Римма Філь.

За її словами, через проблемою з доставкою вантажів у початку червня Штаб був змушений закрити більшість пунктів видачі, тому, щоб виправити цю ситуацію, доставка в липні здійснюється в інтенсивному режимі.

«На поточному тижні, з 6 по 11 червня 2015 року, Гуманітарний штаб Ріната Ахметова продовжує збільшувати інтенсивність поставок і планує відправити на Донбас 1300 тонн продуктів для формування 90 тисяч дорослих наборів виживання і 28 400 дитячих наборів для мирних жителів Донбасу по обидві сторони лінії зіткнення. Дві колони вже доставлені в Маріуполь і Донецьк. Ще дві колони Штаб планує відправити до кінця тижня», - сказала Філь.

Вона зазначила, що завдяки цій роботі вчора вдалося відновити роботу 4 пунктів видачі в Макіївці.

«За перший день видано більше 4 тисяч дорослих і дитячих продуктових наборів. П'ятий пункт у Макіївці в Червоногвардійському районі буде відкрито у п'ятницю. До кінця липня планується відправити на Донбас 2 Гуманітарних рейси, які доставлять понад 4900 тонн продуктів. Це дасть можливість сформувати 450 тисяч "дорослих" наборів виживання для дорослих і 39 тисяч "дитячих" для людей залишилися на лінії зіткнення та для переселенців у Донецькій та Луганській областях на підконтрольній території», - сказала Філь.

Вона також підкреслила, що мобільні бригади планують доставити у віддалені населені пункти 8340 наборів виживання.

«Робота пунктів видачі – 30 стаціонарних пунктів на контрольованих територіях і 34 стаціонарних пункту на підконтрольних знаходяться в робочому режимі і готові відкритися, як тільки будуть завезені і сформовані набори для виживання», - сказала Філь.