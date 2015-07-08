Гаряча лінія штабу Ахметова отримує щодня до 14 тисяч дзвінків про допомогу

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила координатор Гуманітарного фонду Ріната Ахметова Римма Філь.

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«Такої кількості протягом року не було ніколи. Це свідчить про те, що наша допомога конче необхідна. Гаряча лінія працює цілодобово, але і це не знімає напруження. Люди запитують, коли відкриються пункти видачі допомоги, коли вони можуть отримати набори виживання. Нам дуже допомагає онлайн-помічник на сайті штабу, ми пропонуємо всім,. у кого є доступ в інтернет користуватися онлайн-помічником і новинами на сайті», сказала Філь.