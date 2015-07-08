Діти з Донбасу оздоровляться в таборі на Азовському узбережжі
2200 осіб відвідають дитячі літні центри, розташовані на непідконтрольних Україні територіях, ще 500 – оздоровляться в таборі «Факел» в Бердянську.
Як передає коореспондент УНІАН, про це повідомила координатор Гуманітарного штабу Ріната Ахметова Римма Філь на прес-конференції в Києві.
За її словами, штаб реалізує програму «Мирне літо – дітям Донбасу».
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«Влітку штаб Ахметова сфокусував максимальну увагу на роботі з дітками. Ми відкриваємо дві зміни в одному з найкращих дитячих таборів на узбережжі Азовського моря. Це табір «Факел» в Бердянську. Гуманітарний штаб запрошує діток, які проживають на непідконтрольних Україні територіях, так і дітей-переселенців. Для тих дітей, які не зможуть виїхати на українську територію з різних причин (переживають батьки і боятися їх відпустити, немає пропуску, немає грошей навіть на автобус), в Донецьку, Єнакієвому і Харцизьку ми відкрили дитячі літні центри. Ці центри будуть працювати за принципом наших давніх шкільних таборів, куди діти будуть приходити на день», – сказала Філь.
Вона поінформувала, що 6 липня відкрилися дитячі літні центри у трьох містах – Донецьку, Єнакієвому і Харцизьку, ще один центр відкриється в Комсомольському 20 липня.
"Співробітники літніх центрів планують організувати для дітей конкурси талантів, літературні гуртки і танцювальні флеш-моби. Дітей навчать правилам поведінки в надзвичайних ситуаціях. Також у літніх центрах працюють психологи штабу. 12 липня стартує перша зміна в дитячому оздоровчому таборі «Факел». Прийом заявок на першу зміну вже завершений, але триває реєстрація на другу зміну (26 липня – 8 серпня). З дітьми будуть працювати професійні педагоги і вихователі, а також команда психологів, які через рухливі ігри та арт-терапію допоможуть дітям впоратися зі страхами, тривожністю, зумовленими війною. Також для дітей передбачене цікаве і різноманітне дозвілля", зазначила Філь.
Вона підкреслила, що програма «Мирне літо – дітям Донбасу» дуже важлива для Ріната Ахметова - "турбота і допомога дітям завжди в його пріоритетах».
Дізнатися детальніше про дитячі літні центри та зареєструвати дитину можна тут.