Для гуманітарних вантажів мирним мешканцям Донбасу необхідний "зелений коридор" - експерт

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому наголосила координатор Гуманітарного штабу Ріната Ахметова Римма Філь.

За її словами, штаб прийняв участь у переговорах з міжнародними організаціями з метою формування графіка проходження колон через блокпост в Волновасі. «Проблема полягала в тому, що якщо на пропускний пункт одночасно прибувають дві колони з гуманітарними вантажами, то одна з них з дуже великою часткою ймовірності може не встигнути пройти огляд протягом дня і буде змушена або ночувати на трасі, або повертатися. Це призводить до порушення графіків поставки. А враховуючи те, що процедура проходження і без того ускладнена будь-які додаткові проблеми є критичними для людей, які чекають на допомогу», - зазначила Філь.

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Вона підкреслила, що консультації велися з фахівцями Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Продовольчої програми ООН.

«За нашою ініціативою був складений перший спільний для всіх гуманітарних місій графік проходження колон у липні 2015 р. Він узгоджений з логістами ООН і Червоного Хреста, а також прийнятий фіскальною службою у якості базового документа з гуманітарних вантажів у липні 2015 року. Це електронний документ, до якого мають доступ всі зацікавлені сторони і який узгоджується в режимі реального часу», - сказала Філь.

Вона акцентувала, що штаб продовжує наполягати на заходах, які покращать ситуацію з доставкою допомоги на непідконтрольні території.

«Рішенням проблеми можуть стати митного терміналу для гуманітарних вантажів в Маріуполі на базі митних складів, розташованих у районі ринку «Азовський». У цьому випадку, вантажі пройдуть митний огляд, машини будуть опломбовані та отримають відповідні супровідні документи на території терміналу в Маріуполі. Після цього, сформована колона організовано (в супроводі машин ДАІ) виїде на митний пункт, у функції якого буде входити перевірка збереження пломб та наявність оформлених на терміналі документів. Ми також вважаємо, що потрібно ввести в штаб АТО при СБУ координатора від Гуманітарного сектору (їм може бути представник ООН) і прийняти закон, що стосується гумдопомоги у кризових ситуаціях, який буде носити не загороджувальний, а стимулюючий характер», - зазначила Філь.

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Як повідомляв УНІАН, Президент України Петро Порошенко ініціює засідання Кабінету міністрів щодо організації «зелених коридорів» для міжнародних гуманітарних вантажів.

Найближчим часом за ініціативи президента має відбутися засідання Кабміну, присвячене питанню «зелених коридорів» на лінії зіткнення виключно для міжнародних гуманітарних місій.