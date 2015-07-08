Профспілкові санаторії необхідно залучити для реабілітації бійців АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав на нараді з головами обласних, Київської міської державних адміністрацій за участю керівництва центральних органів влади та правоохоронних органів сьогодні в Одесі.

"Щодо рішення по профспілковому майну. Два місяці тому РНБО ухвалила рішення про те, щоб передати під час особливого періоду майно профспілок, в першу чергу санаторії, в управління Міноборони, для того щоб поранені воїни АТО мали можливість реабілітуватися після лікування в госпіталях", - сказав глава держави.

Порошенко підкреслив, що це майно має використовуватися не ділками для власного збагачення, а для оздоровлення українських вояків".