Профспілкові санаторії необхідно залучити для реабілітації бійців АТО
17:07, 08 липня 2015Країна
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Президент України Петро Порошенко заявляє, що майно профспілок повинне бути передане в управління МО для того, щоб ним користувалися поранені бійці АТО для реабілітації.
Порошенко заявляє про необхідність передачі Міноборони профспілкових санаторіїв для реабілітації
бійців АТО / Фото: facebook.com/yashka.tsygankov
Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав на нараді з головами обласних, Київської міської державних адміністрацій за участю керівництва центральних органів влади та правоохоронних органів сьогодні в Одесі.
"Щодо рішення по профспілковому майну. Два місяці тому РНБО ухвалила рішення про те, щоб передати під час особливого періоду майно профспілок, в першу чергу санаторії, в управління Міноборони, для того щоб поранені воїни АТО мали можливість реабілітуватися після лікування в госпіталях", - сказав глава держави.
Порошенко підкреслив, що це майно має використовуватися не ділками для власного збагачення, а для оздоровлення українських вояків".
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