Визначено пріоритетні напрямки розвитку вітчизняної фтизіатрії

Днями у Міністерстві охорони здоров`я України відбулася науково-практична конференція "Проблеми виявлення, діагностики, лікування і профілактики туберкульозу".

Як повідомляє кореспондент УНІАН, у роботі конференції взяли участь представники Комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам, провідні фахівці Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, Національного інституту фтизіатрії та пульмонології ім. Ф.Г.Яновського АМН України, завідувачі кафедрами фтизіатрії медичних університетів, фахівці Всеукраїнського центру контролю за туберкульозом МОЗ України, головні лікарі та завідувачі організаційно-методичними відділами регіональних протитуберкульозних диспансерів, позаштатні обласні головні фтизіатри та фтизіопедіатри, а також представники неурядових організацій.

Підсумком роботи конференції стало ухвалення резолюції, яка визначила пріоритетні напрямки розвитку фтизіатрії, в тому числі щодо підвищення ефективності організації і надання медичної допомоги хворим на ВІЛ-асоційований та хіміорезистентний туберкульоз, а саме:

1. Рекомендувати МОЗ затвердити наказом " Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим на поєднані захворювання - туберкульоз і ВІЛ-інфекцію ".

2. Рекомендувати МОЗ затвердити наказом " Протокол надання медичної допомоги хворим на хіміорезистентний туберкульоз ".

3. Підготувати проект постанови КМУ " Про норми продовольчих та гігієнічних наборів для осіб з уперше діагностованим захворюванням на туберкульоз ".

4. Підготувати проект постанови КМУ " Про норми витрат на придбання медикаментів і перев`язувальних засобів для хворих на туберкульоз ".

5. Продовжити роботу по вдосконаленню компонентів системи моніторингу і оцінки заходів Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках.