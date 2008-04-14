Новий метод клонування дозволить робити дітей на замовлення

Група американських учених створила абсолютно новий метод клонування, який планується використовувати для обробки ембріонів людини, щоб формувати дітей за замовленням.

За допомогою нового методу біохіміки одержали мишей з клітин шкіри дорослих особин і виявили, що дана технологія набагато ефективніша, ніж спосіб створення Доллі, і побічні ефектів у неї менше, тому вона краще підходить для використання стосовно людини.

Для клонування мишей учені вводили клітини шкіри, узяті у дорослої особини, в тканині ембріона на ранній стадії розвитку, одержаного шляхом екстракорпорального запліднення (АЧ).

"Сьогодні клонування поки не увійшло до нашого життя, але цей новий метод – технологія, завдяки якій ми можемо фактично “виготовляти” дітей. Якщо її застосують до людей, це буде украй знаменно і створить масу проблем", – повідомив доктор Роберт Ланца, що працює у області біотехнологій.

"Цей метод викликає ті ж сумніви, що і клонування в репродуктивних цілях. Хоча технології репродуктивного клонування людини не існує, завдяки цьому прориву у нас тепер є ефективний метод, завдяки якому будь-яка людина, молода або стара, повноцінно-здорова або безплідна, гетеросексуальної або гомосексуальної орієнтації, може передати свої гени дитині, скориставшись клітинами шкіри", – пояснив Ланца. InoPressa