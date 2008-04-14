Порушено кримінальну справу за фактом смерті 5-місячного хлопчика

У Тольяті (Росія) порушено кримінальну справу за фактом смерті в місцевій лікарні 5-місячної дитини. Про це повідомила сьогодні старший помічник керівника слідчого управління Слідчого комітету при прокуратурі РФ по Самарській області Ірина Дорошенко.

Кримінальна справа порушена за статтею "Спричинення смерті по необережності унаслідок неналежного виконання особою своїх професійних обов`язків" УК РФ. Санкції по даній статті передбачають обмеження або позбавлення волі на термін до трьох років.

Справа порушена за результатами перевірки, проведеною за фактом смерті 2 квітня цього року 5-місячного хлопчика в нейрохірургічному відділенні дитячої лікарні. 1 квітня увечері дитина впала удома з дивана і була госпіталізована з діагнозом "закрита черепно-мозкова травма, лінійний перелом черепа". Вранці 2 квітня малюк помер. Батьки хлопчика написали заяву в прокуратуру з проханням провести розслідування, оскільки, на їх думку, лікарі не прийняли всіх необхідних заходів по врятуванню життя дитини.

"В даний час у даній кримінальній справі проводяться слідчі дії", - пояснили в слідчому управлінні СКП РФ по області Самари.

ami-tass.ru