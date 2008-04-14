Ознаки вагітності

Як дізнатися, чи настала вагітність? У вас вже не перший день затримки, груди набухли, соски потемніли. Крім того, вранці вас нудить, а запах улюблених духів став неприємний. Ці, а також інші ознаки у багатьох випадках свідчать про вагітність.

Найпростіша і найзручніша можливість підтвердити вагітність — скористатися домашнім тестом, який можна купити у будь-якій аптеці. Для вірності можна повторити процедуру протягом кількох днів. Якщо на тесті проявляються дві смужки, можна з дуже високою часткою ймовірності стверджувати, що ви вагітні.

Після цього, не зволікаючи, відправляйтеся на прийом до гінеколога. Лікар огляне вас на кріслі, і по характерних змінах з боку піхви і матки зможе підтвердити наявність вагітності. Крім того, він може призначити аналіз крові на гормон ХГЧ і УЗД для встановлення терміну вагітності і виключення діагнозу «позаматкова вагітність».