Через зростання цін на продовольство з голоду загинуть мільйони людей

Президент Всесвітнього Банку Роберт Зеллік закликав сьогодні у Вашингтоні до негайних дій по забороні росту цін на продовольство.

За його словами, зростаючі ціни на продукти харчування стають причиною голоду і, як наслідок, загибелі людей. Він підкреслив, що світова спільнота повинна "надавати максимальну допомогу всім, хто голодує".

Зеллік закликав уряди всіх держав до першого травня цього року виділити кошти на програму ООН по боротьбі з голодом, в рамках якої планується витратити 500 млн. доларів на голодаючих.

Подвоєння "цін на продовольство за останні три роки може підштовхнути мільйони людей до бідності". Таку думку висловив журналістам Роберт Зеллік за підсумками засідання, що відбулося в неділю.

Він підкреслив, що "перш за все йдеться про країни з низькими доходами". За його словами, "це може торкнутися не тільки нинішнього, але і майбутніх поколінь".

Директор-розпорядник МВФ Домінік Стросс-Кан, у свою чергу, попередив, що високі ціни на продовольство можуть звести нанівець всі успіхи, які були досягнуті останніми роками. За його словами, така ситуація може зробити негативний вплив на провідні економіки світу, так що "це не просто питання гуманітарної допомоги".

В неділю офіційний представник Всесвітньої продовольчої програми /ВПП/ ООН Крістіан Бертійом заявила в Женеві, що різке зростання світових цін на продукти харчування "істотно ускладнює реалізацію програм надання гуманітарній допомозі потребуючим продовольства країнам".

У рамках програм гуманітарної допомоги ВВП поставляє щорічно більше 4 млн. тонн продовольства в 78 країн миру, що дозволяє прогодувати 73 млн.осіб, відзначила вона. "Але з червня 2007 року ціни на основні продовольчі товари підвищилися в світі в середньому на 55 проц, що украй ускладнює нашу діяльність", - підкреслила представник ВПП. Крім того, додала Бертійом, витрати на гуманітарні операції збільшуються за рахунок зростання цін на нафтопродукти, що спричиняє за собою додаткові транспортні витрати.

В кінці березня ВПП звернулася до країн-донорів з проханням про надання додатково 500 млн. долл на здійснення гуманітарних операцій. В зв`язку з цим експерти ВПП відзначають, що "не всі країни-донори поводяться коректно". Зокрема, США надають значну частину допомоги у вигляді продовольчих товарів, що дозволяє їм одночасно позбавлятися від надлишків сільгосппродукції і підтримувати завищений рівень державного субсидування національного агросектору. У свою чергу Канада і Японія супроводжують виділення коштів на гуманітарні програми ВПП ООН умовою, що закупівлі продовольства повинні здійснюватися на їх ринках.

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